近況低迷的利物浦周四在英超爆冷以0:1不敵般尼，近5場聯賽不勝之餘，自17年4月以來的英超主場68仗不敗走勢亦告終結。

利物浦領隊高普今仗在正選陣容上作出了多個調動，包括收起了穆罕默德沙拿與羅拔圖法明奴，改以阿歷士張伯倫及奧歷治，夥拍沙迪奧文尼擔任三箭頭，中場有梳頓沙基利、堤亞高艾簡達拿與韋拿杜姆，傷癒復出的祖爾麥迪比與法賓奴泰維利斯合作握守後防中路，兩閘沿用阿歷山大阿諾特與安德魯羅拔臣，艾利臣比加則繼續負責把守最後一關。

紅軍雖然一開賽已佔得上風，但一直未能將攻勢轉化成入球。43分鐘，奧歷治壓入禁區後大腳狂抽，皮球中楣底彈出，錯入領先的黃金機會，紅軍上半場共錄得13次射門，可惜只能與般尼互交白卷。57分鐘，利物浦一口氣以法明奴及沙拿，入替奧歷治及張伯倫。60分鐘，韋拿杜姆沿中路引球推進後傳予沙拿，但這位埃及翼鋒的射門，被對方門將尼克普比快一步撲走。

82分鐘，艾殊利班尼斯壓過法賓奴殺入禁區，被出迎的艾利臣撲跌，般尼獲判12碼。班尼斯親自操刀射入，協助客軍領先1:0。紅軍失守後傾力反撲，但仍無法攻破般尼的大門，最終以0:1落敗，自17年4月23日以1:2不敗水晶宮後，近4年來首度在晏菲路吃下英超敗仗。

連同今場在內，利物浦在對上5場聯賽只得3和2負，近4仗更無法取得入球，情況令人擔憂。再失3分後，紅軍目前以19戰得34分，繼續排在積分榜第4位，落後榜首的曼聯6分。至於勝出的般尼，就以18戰得19分，升上第16位。

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