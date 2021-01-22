近況低迷的利物浦在英超已經五場不勝，自2017年4月以來的創下的英超主場68仗不敗走勢亦告終結。幸好，利物浦球迷能在苦中找到一點甜，就是去年11月膝部重傷的中場祖高美斯已經復操，他周四在利物浦新訓練基地做簡單的健身操練，似乎距離復出接近了一步。

23歲的祖高美斯去年11月國際賽期入選英格蘭大軍後，於訓練期間膝部嚴重受傷，當時預計這位英格蘭國腳最快要今年6月才有望康復，預料將會錯過利物浦整季的賽事，他亦自11月8日後再無為紅軍上陣過。但高美斯的膝傷康復得比預期好，雖然他目前仍未有復出時間表，但他周四就回到利物浦訓練基地復操，利用抗力球做些簡單的健身及體能訓練，以提升膝蓋和身體肌肉的力量。高美斯也需到游泳池繼續康復治療，當作是訓練的一部份，由球隊一位力量及體能團隊的教練陪伴下進行，算是紅軍球迷近期收到較好的消息。

高美斯最近和隊友華基爾雲迪積克（VVD）都積極進行康復治理，但後者的進度比高美斯更好，VVD已能夠回到球場進行有球練習，領隊高普也承認這位荷蘭中堅康復得很快，但他拒絕回應這是否代表VVD今季可以復出。高普也指，自己不知道對方今季實際上能否回到球場：「我不知道這是否可行，我不認為我是適合做出判斷的那一位。他的狀態看起來很好，我已跟他交談過，他的心情也很好，但我不知道他何時可以回來。我自己也試過這個傷患，他看起來康復得不錯。」

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