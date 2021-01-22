西甲豪門皇家馬德里在當地時間周五早上證實，陣中主帥施丹確診武漢肺炎病毒，將立即接受隔離，也將肯定缺席周末作客艾拉維斯的聯賽。

皇馬的官方聲明沒有作太詳細解釋，只知施丹在最新病毒測試中呈陽性反應，未知他有否出現武肺病徵，也不知其他職球員有否中招。皇馬近日先後有教練確診，除了A隊的施丹外，現時執教皇馬B隊的名宿魯爾日前亦證實染疫。

施丹將遵守西班牙當地的防疫規定，立即強制隔離，只有在及後的病毒測試中回復陰性，才能回到訓練基地。

自武肺席捲全球後，皇馬過去一年也有球員染疫，包括艾達米列達奧、拿祖費南迪斯、夏薩特及卡斯米路等球員，最後隔離數周後全部康復。

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