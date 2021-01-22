利物浦痛失三分後，已經落後榜首的曼聯6分，兩軍在下周日的英足盃賽事又再碰頭。剛宣佈掛靴的曼聯名宿朗尼就認為，曼聯今季的表現比利物浦更好，絕對有機會擊敗利物浦和曼城等主要對手，重登英超寶座。

曼聯過去8年均與英超冠軍無緣，不過紅魔今季在蘇斯克查的帶領下越踢越好，朗尼更認為紅魔今季很大機會贏得「後費格遜時代」的首個英超錦標：「這是我近年來首次感到曼聯有機會贏得英超，般奴費南迪斯（B費）和卡雲尼為其他曼聯球員增添了不少信心」

雖然曼聯中場保羅普巴過去幾年的表現備受批評，不過朗尼認為這位法國球星今季發揮了巨大作用：「普巴今季在B費和卡雲尼的幫助下減輕了不少壓力，令他能夠在場上任意發揮，這亦是他今季成為球隊核心的原因。」

朗尼又指，曼聯今季具備了一切可以取代利物浦封王的要素：「曼聯擁有許多有才華的球員，而且賽前部署亦相當出色，在近期的雙紅會之中，曼聯是更值得勝出的一隊，假如他們能夠把傳送處理得更好的話，拉舒福特在那場比賽至少能射入兩、三球。」

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