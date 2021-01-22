勇士周四常規賽主場迎戰紐約人，前鋒祖蒙特格連（Draymond Green）早於第二節因連吃下兩次技術犯規被逐，導致勇士最後以104:119敗陣。當中格連於第二節時指責新秀榜眼隊友占士韋士文（James Wiseman）時，離奇地被球證吹罰第二次技犯，教練卡爾（Steve Kerr）賽後就解釋，該球證承認是次判罰為誤判。

雖然格連職業生涯已吃下過無數次的技術犯規，但並不代表每次都是他的個人犯錯。他在今場第一節還剩4分02秒時，因與球證爭論太久，被吹罰首次技犯；當第二節餘下1分04秒，他在半場攻勢欲傳球予低位的隊友韋士文單打，但被紐約人前鋒路維（Nerlens Noel）洞察先機，把皮球偷走。格連於回防時就用手指指着韋士文，大聲指責他，希望他能做好一點。但在邊線的球證突然鳴笛，吹罰格連第二次技術犯規，他和「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）都一頭霧水，但他最後仍因兩次犯技犯滿被逐離場。

教練卡爾賽後就表示，賽事主球證泰萊（Ben Taylor）於上半場承認，擔任球證第二年的約翰畢拿（John Butler）以為格連是對着自己大吼，錯誤吹罰他第二次技犯。儘管卡爾跟其隊教練團人員已作出解釋，但約翰畢拿認為格連在場時已不只一次於場上大叫，又多次表露出不滿的表情，故誤以為格連又再不滿自己。可是，球證們並沒有取消相關判決，格連賽後說：「我有點疑惑，球證可以一同討論球賽上的任何決定，但當這次技犯明顯是誤判，有球證以為我鬧他，但我不是，那為甚麼不能推翻？或者是時候檢討一下那些規例了。」

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