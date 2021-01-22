最近阿仙奴盛傳會借入皇家馬悉里中場馬田奧迪加特，不過這宗交易尚未完成，周五就率先宣佈借入今季於白禮頓失去正選席位的門將馬菲賴恩，直至今季結束，將會身披33號球衣。這位28歲澳洲門將於Twitter亦提及轉會阿仙奴的消息，更透露自己原來少時候已經開始是兵工廠的球迷。

過去幾季馬菲賴恩一直是白禮頓的首席門將，不過直至上季的下半年被羅拔山齊士搶走正選席位，因此球員為了得到更多上陣時間而決定離隊。馬菲賴恩就在Twitter公佈自己轉會一事：「與小時候開始支持的球會簽約，開始新的篇章，以及會為我第一間愛上的球會作出任何貢獻。」

阿仙奴領隊阿迪達就表示馬菲賴恩的加盟，絕對可以增強球隊實力：「我們很了解馬菲賴恩近幾季在白禮頓的表現，他會為球隊帶來額外的補充。他具有豐富的英超征戰經驗，無論在場上或是場下也可以幫助我們，歡迎他加盟阿仙奴。」

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