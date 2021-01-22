英國《泰晤士報》引述內幕消息人士指，日本政府已私下認定東京奧運無法於今年夏天舉行，並將爭取於2032年舉辦這項體壇盛事。日本方面已否認相關傳聞，日本副內閣官房長官坂井學周五澄清，相關報道並非屬實；首相菅義偉同日在國會發言時亦表示，政府仍然有決心實現東奧。

原定去年七月舉行的東京奧運因疫情延期一年，惟踏入開幕倒數半周年，全球各國的疫情仍未見緩和，包括主辦國日本。《泰晤士報》引述日本執政聯盟消息指，日本政府內部已認同今年無法舉辦東奧，目前正尋求方法體面地取消舉行賽事，爭取於2032年再辦奧運。日本周五就否認有關報道，日本副內閣官房長官坂井學在記者會上回應：「我們需要全盤否認有關報道的說法，完全沒有這樣的事。當然我們要考慮國外的情況，我們到某個時候會決定是否真的舉行奧運，但現時，日本政府會繼續做需要做的事。」持續強調東奧是「人類戰勝病毒的證明」的日本首相菅義偉，同日亦在國會發言時表示，仍有決心實現東奧，並正考慮特殊的防疫措拖，以讓東京奧運安全地舉行。

東京奧委會也回應報道說：「在政府層面，首相菅義偉已表達出舉辦東奧的決心，成立了疫情對策調整委員會，並為順利舉辦奧運做出相應的防疫措施。日本政府、東京都、東京組委會和國際奧委會等所有相關機構，都全力協助今夏舉辦的東京奧運。組委會希望社會能早日恢復常態，我們將繼續與相關組織緊密合作，為奧運做準備。」國際奧委會會長巴赫周四接受日本共同社線上訪問時已表示過，現時沒任何「Plan B」方案把東奧取消或再延期，並暗示即使閉門作賽，今年奧運亦要如期舉行：「在現在這個時刻，我們沒有理由相信東京奧運不會於7月23日開幕，這就是沒有Plan B的原因，也是我們為何要全力以赴讓奧運安全地及成功地舉行。」

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