拉素周四在意大利盃16強，藉着完場前一個略帶幸運成份的入球，以2:1險勝帕爾馬，晉級8強，並將與阿特蘭大爭奪準決賽席位。

拉素甫開賽已佔得上風，22分鐘，安達斯彭利拿在禁區內右邊起腳射門，皮球中遠柱彈出。1分鐘後，安達斯彭利拿在右路邊線大腳斬入禁區，並由馬高柏洛路接應頂入，為拉素先開紀錄。

83分鐘，帕爾馬在左路發動攻勢，由米希拉突破越位，接應直傳殺入禁區，為球隊追成1:1平手。戰至90分鐘，拉素左閘法蘭斯高阿沙比在前場左路大腳吊入禁區，梅利基的頭槌攻入中柱後再撞中帕爾馬門將哥隆比的背部彈入，主隊最終憑着這個入球贏2:1晉級，並將與阿特蘭大爭入4強。

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