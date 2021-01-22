國際奧委會（IOC）會長巴赫周四接受日本共同社訪問時表示，現時沒有任何關於將今年奧運取消或再延期的「Plan B」方案，並暗示即使閉門作賽，今年的東京奧運亦要如期舉行。不過英國《泰晤士報》就引述消息人士指，日本政府私下已認定東京奧運已肯定無法在今年夏天舉行，並將爭取於2032年舉辦這項體壇盛事。日本首相菅義偉周五在國會發言時表示，仍然有決心實現東奧。

受武漢肺炎疫情拖累，原定去年夏天舉行的東京奧運，已延至今年7月至8月舉行。不過，由於疫情仍未受到控制，最近由日本傳媒進行的多個民調均指，大部分日本國民都反對在今夏舉辦奧運。東京奧組委和日本政府一直強調，奧運將在今年7月23日揭幕，（IOC）會長巴赫亦表示，現階段沒有理由相信東奧無法如期進行，甚至暗示將容許賽事改為閉門上演。不過《泰晤士報》就引述日本執政聯盟消息指，日本政府內部已認定今年無法舉辦東京奧運，目前正尋求方法，體面地取消舉行賽事。「沒有人希望首先開口，但共識是（要舉行奧運）實在太困難了。個人而言，我不相信（奧運）能夠成事。」《泰晤士報》引述消息人士。

報道又指，東京方面希望保留主辦奧運的權利，但由於24年及28年奧運的主辦權，已分別由巴黎及洛杉磯奪得，所以東京最快也要到2032年，才能再次主辦這項盛事。

日本首相菅義偉周五在國會發言時表示，就表示會繼續與東京都政府及IOC保持緊密合作，決心實現東奧。

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