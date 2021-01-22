利物浦周四在英超聯賽，爆冷以0:1不敵般尼。連同今仗在內，紅軍已連續4場聯賽未有入球，是逾20年來首次出現這種情況，領隊高普坦承部份球員信心受到動搖，但他強調自己要為戰績低迷負責。

「這場比賽基本上我們是不可能落敗的，但我們真的輸掉了。這是我的過失，我的責任是確保球員找到應有的感覺，充滿信心地應戰，但效果並不理想。我們佔得大部份控球時間，並創造了一些機會，做得不錯，但卻把握不到最後一腳。」高普說。「這永遠是我的負責，我應該向球員作出更清晰的指示，告訴他們如何攻擊對方的弱點，其實他們也想這想做，但要撕破密集防線並不容易。如果我們能夠先入一球，情況會大有好轉，但我們卻做不到。經歷一段長時間沒有入球後，並不是所有球員都仍抱有自信。」

「我從沒認為紅軍鋒線無堅不摧，我們都知道去努力爭取入球。這（入球荒）不是首次出現，也不會是最後一次。我們只能從這場比賽吸取教訓，為下一仗做好準備。這不是球員質素的問題，而是在判斷方面出了問題。如果我們能在關鍵時刻取得入球，情況就會不一樣，可惜我們未能做到這一點。」

連同今仗在內，利物浦已連續4場聯賽未有入球，他們對上一次遇到這種情況，已經是2000年4月至5月。當年紅軍在最後5輪聯賽錄得2和3負，並且未有任何入球，最終在英超排名第4。

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