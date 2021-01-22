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港超停擺近兩個月，政府重開球場辦花市，觸動疫情以來同樣深受打擊的體育界從員的神經，而昨晚網台足球節目「足球先生直播室」探討此問題，主持指政府明顯漠視體育界，對業界做成嚴重打擊。

由兩位前足球先生丘建威及鄭兆聰，與兩位足評述員陳芷俊及陳葦如主持的「足球先生直播室」，以「點解踢波 no way，年宵就 ok?」為題，以體育及職業足球角度探討問題；主持指推出措施效果不顯，應研究另外方式，而本來說停辦花市，是否因為業界反對聲音較大而復辦，這明顯觸動體育業界很多同業，政府說支持及重視體育，實際竟這樣處理，對業界影響及打擊很大。

有營運足球學校的丘建威指疫情以來好配相關防疫措施，而上一波疫情緩和時，政府準備重開不同處所，惟不包括球場，讀小學的兒子問為何球場不可以重開，自己答不到，如兒子再問今次為何不可以開球場，同樣不知應怎樣回答。他又以球賽比喻政府現行抗疫措施是「邊踢邊諗」:「現在似領隊同教練賽前完開會，結論是照咁踢住先，再睇下點，見到問題再諗方法執生。」

前冠忠南區教練鄭兆聰指世界各地聯賽在嚴格措施下進行，沒有證據顯示有問題，亦未聽聞有球員在訓練及比賽中受感染。他說:「職業足球及運動員不能長時間冇操練及比賽，正路是先設法回復正常操練而不是呆等疫情到零，（全職運運動）唔可能這樣運作。」主持最後指，花市當然重要，但體育從業足員也要生存，職業聯賽不可能長時間停擺，港超隊4月要應付亞冠及亞協盃，如仍未復賽未必有足夠狀態應戰。

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