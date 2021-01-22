港超聯自去年11月底陷於停擺，復操復賽無期，而足總亦已確定安排於本月30及31日的第6周的4場港超聯改期，而港超聯已停擺足足兩個月，不過，政府至今未有回應球隊希望先求復操的卑微訴求。

港超聯球會理文主教練陳曉明日前在社交平台撰文，提出最卑微，先讓職業球隊邊操邊等復賽的要求，可是未能引起負責體育的關官員作出回應，而更令足球業界憤怒是政府同意開球場辦花市，進一步觸動深受疫情打擊的體育從業員的神經。

政府對此置若罔聞，而足總繼續低調將本月原定本月30及31日舉行的東方龍獅對傑志、天水圍飛馬對愉園、理文對標準流浪及晉峰對冠忠南區的4場第6周賽事改期。

雖然球會過去多個月從不同途徑向足總了解，政府要在甚麼情況下才讓願意讓水深火熱的球隊復操，但政府私下開出連續數日無源頭確診個案跌至單位數字的條件，可是疫情持續，無源頭個案停留於雙位數，即是令球隊無操無望。

消息指，足總曾向港超聯球會發信，表示一直有向政府相關部門爭取讓球隊復操，希望球隊耐心等候，而有球會人士回應球隊不可能長時間不操不賽，希望有關政府部門正視問題的嚴重性。

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