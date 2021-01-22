利物浦周四在英超爆冷以0:1不敵般尼，聯賽主場68場不敗紀錄告終。今仗還發生了一段小插曲，雙方半場賽和0:0後，紅軍領隊高普與對般的主帥戴治，被發現在球員通道上發生衝突，幸而事件很快便告平息。

事緣在上半場完結前，利物浦的法賓奴泰華利斯與般尼前鋒艾殊利班尼斯，在爭球時發生碰撞，觸發雙方球員衝突。球證翻查VAR錄像後，以黃牌警告法賓奴。兩隊球員隨即各自返回更衣室，但場內攝影師卻捕捉到高普在球員通道上，氣沖沖的追着戴治理論，可幸爭執沒多久已經平息，未有進一步釀成不愉快事件。

當賽後就事件被追問時，高普否認自己挑起爭端。他說：「如果他不談論這事情,我也不會談論。這不時我挑起的，但已經沒事了。」

般尼領隊戴治則說：「看，我們來到裏，有權奮力爭取勝利，就是這樣。我們談了幾件事情，但沒有甚麼特別，只是兩位領隊各為甚主，希望贏得勝利，這沒有甚麼不對。」

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