今季初拒絕與拿玻里續約而被雪藏的波蘭國腳米利克，周五於Twitter上宣佈自己完成轉會至法甲球隊馬賽的工作，隨後拿玻里於官方網站確認，米利克會以外借身份加盟馬賽，直至2022年6月，另外會加入強制買斷球員的條款。

此前米利克曾經以自己的名字在波蘭註冊商標，並且開了一間餐廳，不過由於拿玻里擁有球員肖像權，當時球會正準備起訴米利克，加上球員拒絕續約的關係，令這名26歲前鋒注定與拿玻里不歡而散。直至周五米利克在Twitter上宣佈：「我很高興亦自豪的宣佈，我已經成為了馬賽的球員，歐洲其中一間最有名的球會，我已經準備好開始新的冒險。」

據意大利傳媒報道，雖然米利克與拿玻里的合約會於今年夏天到期，因此球會先與球員續約一年，再以800萬歐元（約7,500萬港元）轉會費，加上400萬歐元（約3,700萬港元）獎金的方式加盟馬賽，有指米利克與馬賽簽下了一份至到2025年的合約。

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