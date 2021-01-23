去季以第七名完成球季的狼隊，今季表現走樣，早前聯賽主場爆冷不敵榜下游的西布朗，周五英足盃鬥非聯賽球隊佐利同樣贏得驚險。而球隊正選前鋒魯爾占美尼斯仍需養傷，復出無期，所以決定從西甲皇家蘇斯達外借巴西籍前鋒韋利安荷西，冀加強球隊攻力。

自魯爾占美尼斯對阿仙奴一仗撞傷致頭顱骨骨裂，接受手術後至今一直休養，仍未知何時復出。而缺少這位去季為球隊射入 17球的射手下，狼隊表現欠穩，最近6場英超不勝，上輪更爆大冷主場不敵西布朗。周五英足盃對非聯賽球隊佐利全場更只得一次射門中框，表現備受抨擊。

球隊周六決定從皇家蘇斯達外借巴西籍前鋒韋利安荷西，這位29歲鋒將16年加盟皇蘇，之前四季每年的聯賽入球都達雙位數，而且1米89的身高可以令狼隊的高空進襲更具威脅。狼隊將借用韋利安荷西至今季季尾，夏天可決定以2,200萬鎊（約2.3億港元）買斷，且看又能否幫助狼隊改善成績。

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