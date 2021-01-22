列斯聯今季重返英超後，主場艾蘭路球場成為了不少球隊投訴的對象，事關其草地場被指草皮質素欠佳，幸好他們得到熱剌的幫忙讓出草皮，讓列斯聯能夠在下月初有新的草地迎戰愛華頓。

列斯聯的艾蘭路球場今季收到不少負評，有部份球員指那裏的草皮又爛又跣腳，阿士東維拉中場基亞利殊就曾經成為收害者，他都不禁作出投訴。列斯聯本打算去年夏天由英冠升上英超前，為草地換一塊新的草皮，但由於疫情令休季期縮短，令列斯聯未有足夠的時間為草地添上新衣，今季就要沿用這塊破爛草皮。最近英國又落大雨和降雪，天氣不好就令球場質素更加差。

幸好列斯聯終於找到解決方法，他們和當地一間草皮公司達成協議，將為球場裝下由熱刺讓出的草皮。熱刺這塊草皮本來用於NFL海外賽事，在他們位於倫敦的新主場熱熱刺球場舉行欖球賽事，但NFL海外賽因疫情取消，熱刺便同意讓出這塊草皮。由於列斯聯接下來兩仗分別作客紐卡素和李斯特城，艾蘭路球場會在周五開始工程，草皮預計會在周六運抵，他們可在下場2月3日主場鬥愛華頓，以新草皮迎戰對手。據報今次工程花上約30萬鎊，球隊期望這塊草皮能用至球季結束。

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