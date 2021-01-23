職業運動員幾乎所有時間均獻給自己的項目，退役可能會有前路茫茫的感覺。去年剛從香港女子七人欖球代表隊退役的華蓮絲(Lindsay Varty)慶幸能夠早早發掘其他興趣，近年不只是成為自由身記者，更於2018年以香港夕陽行業為題，出書記錄老香港。

華蓮絲因為經常在場邊，看着年長一年多的哥哥華路雲(Rowan Varty)打欖球而對此感興趣，自12歲開始接受欖球訓練，17歲首次為香港7人欖球隊披甲上陣，與哥哥一樣成為港隊代表。雖然出戰過兩屆亞運等大賽，但處子戰對哈薩克依然是華蓮絲印象最深刻的賽事：「當時學校批准我早走去比賽，有啲同學可以一齊去觀戰，佢哋仲着住打氣衫，寫住華蓮絲係『欖球之神』之類嘅標語，令我好緊張、尷尬又好搞笑。」33歲的華蓮絲在去年四月退出七人欖球代表隊，離開體院結束七年全職運動員身份，但仍會代表香港十五人欖球隊和效力保華三軍會猛虎(猛虎)參加聯賽。值得一提，華蓮絲生涯只效力過猛虎已經20年，自2017年起成為球隊隊長。

21年過去，華蓮絲的生活大部份與欖球有關，問到他朝正式退役時會否擔任教練時，她表示未必是首選，現時除參與15人欖球賽以外，她亦以自由身記者為英文傳媒撰稿，內容主要與體育有關，加上2018年與攝影師Gary Jones出版《夕陽餘暉》紀錄30間本地夕陽行業，未來可能會繼續向寫方向發展。「我對欖球的熱愛毋容置疑，但我唔想只係得欖球，我又鍾意香港文化又想寫嘢，都有其他嘢想做。」華蓮絲認為未來難以預料，短期計劃可能是出版兒童類或與《夕陽餘暉》類似的書籍，就算擔任欖球教練也可能是小孩興趣班的類型。

華蓮絲雖在英國出生，但出生不久已來港定居，英裔父親自六歲已來港生活，母親更是第五化土生葡人，香港對她們來說是毫無疑問的「家」。華蓮絲當日為出版書籍而訪問過上環大排檔的員工蓮姐，事隔三年妹帶同成功出版的書籍再次探訪，將成品送贈以示答謝。蓮姐一眼認出這位說廣東話的洋人是何許人，更記得訪問一事：「出到書更係好啦，不過而類書點解要靠外國人(洋人)做呢？我哋自己都應該做多啲。」蓮姐指雖然華蓮絲是白皮膚，但說廣東話，愛香港文化的自然是香港人。雖然接受訪問時華蓮絲生怕自己的廣東話未能應付正式對談，所以用英語完成訪問，但閒談或面對蓮姐時亦會用廣東話交流，甚至熟知某些詞彙發音不準會成為粗口的情況。各種文化、喜好相匯文融來形容華蓮絲適合不過，而她口中的香港亦有同樣特質：「一條街可以一邊係舊舖一邊係高樓大廈，我好鍾意而咁樣嘅香港，所以我想係而啲嘢消失前記錄低。」

鳴謝Instagram@sunsetsurvivors

華蓮絲小檔

姓名：華蓮絲(Lindsay Varty)

位置：傳接鋒

項目：15人欖球

職業：欖球員、自由身記者、作者

榮譽：2018/19香港女子欖球超級聯賽總冠軍

重要賽事：

2010及2014亞運香港女子七人欖球代表隊

2017女子欖球世界盃香港十五人欖球代表隊

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