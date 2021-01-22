多蒙特周五在德甲聯賽，雖有人氣新星艾寧夏蘭特梅開二度，但最終仍以2:4不敵佔主場之利的慕遜加柏。

開賽後僅1分鐘，慕遜加柏的科利安尼奧侯斯便將皮球送入對方網窩，但經VAR介入後證實犯規在先，入球無效。11分鐘，莊拿斯荷夫曼開罰球，尼高艾維迪迎頂入網，為主隊先開紀錄。多蒙特入守後策後反撲，共於22及28分鐘，兩度由艾寧夏蘭特接應查頓辛祖的助攻，協助客軍反超前2:1。32分鐘，尼高艾維迪攻入個人今仗第2球，慕遜加柏半場與多蒙特踢成2:2平手。

易邊後4分鐘，賓斯拜尼接應利安尼奧侯斯的傳送，擺脫對手後射入，慕遜加柏領先3:2。78分鐘，利安尼奧侯斯左路開出角球，後備上陣的馬古斯杜林頭槌破網，為主隊鎖定4:2勝局。

全取3分後，慕遜加柏以18戰得31分，暫時升上積分榜第4位，落後少踢1場的榜首球隊拜仁慕尼黑8分，多蒙特則以18戰得29分排第5，但較同分排第6的禾夫斯堡多賽1場。

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