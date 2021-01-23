巴黎聖日耳門（PSG）周五在法甲聯賽，憑着基利安麥巴比梅開二度，加上尼馬與莫路伊卡迪各入一球，於主場以4:0大勝有門將莊拿斯安連在上半場中段領紅牌被逐的蒙彼利埃，續居榜首。

PSG甫開賽已佔得上風，19分鐘，莊拿斯安連在禁區外撲跌呈單刀之勢的麥巴比，被球證以紅牌驅逐離場，蒙彼利埃被迫抽起中場米凱路列斯迪，換入後備門將柏達奧。34分鐘，迪馬利亞直傳劏穿蒙彼利埃防線，麥巴比快對方門將一步篤入，為PSG打破僵局。

60分鐘，麥巴比轉做助攻，在禁區內傳予尼馬，為主場射成2:0。2分鐘後，PSG再於右路進攻，皮球省中蒙彼利埃守衞後，落在門前的莫路伊卡迪腳下，這位阿根廷前鋒輕鬆為主隊射成3:0。得勢不曉人的PSG，1分鐘後再藉麥巴在門前接應伊卡迪的橫傳射入，鎖定4:0勝局。

全取3分後，PSG以21勝得45分續居榜首，少踢1場的里爾則以42分排第2。里爾將於周日作客出戰目前以36分排第5的雷恩。

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