本地球迷組織「撐場大聯盟」昨晚在其社交平台登出，由多個球迷組織、現役港超球員及教練、前港隊代表及現役教練的聯署聲明，要求政府讓港超聯球隊本月底復操，下月中復賽。有份參聯署的港超聯冠忠南區隊長謝德謙在社交平台貼文表示停操54日，何時可以復操。本地資深足球撰稿人施建章更貼文炮轟政府無視足業界已陷絕路的困境。

政府准許球場舉辦花市，不許職業足球隊操練，惹來體育業界批評，而「撐場大聯盟」發起業界聯署，除陳偉豪及陳志康兩名前港隊代表參與外，還有胡晉銘、夏志明及謝德謙三名現役球員為業界發聲，而謝在聯署公開後，在其社交平台貼文作補充。

他表示：「話咁快做全職足球員已經踏入第17個年頭，由細到大好多人都會覺得做足球員只係玩樂性質，就連我地係要每日練波都無咩人知，但我想同大家講，雖然我哋停止練習已經54日，但我地係無停過為自己keep住狀態，不過，球員就係球員，如果冇一個正規球場，無論我哋點樣練跑，都係唔會有波feeling，而家唯一可以做就係每日不停諗幾時可以有球場可以練番波，各位足球員、教練、老闆、職員請加油。」

前港隊隊長陳偉豪其後在其社交平台也對政府拒讓職業隊復操復賽，是想令業界團結。「哦！我明喇！其實做咁多嘢都係想我哋球圈人士團結起來，真係用心良苦，多謝妳。」

至於出名敢的本地資深足球撰稿人施建章，昨日以「頂你，香港球員好恰啲」為題在其社交平台貼文表示：「想了很久是否應該再寫，政府不重視的本地足球，可是朋友圈內的足球從業員陷入了接近窮途末路，沒有理由讓他們自然死亡。」

施在文中指，這數天看到陳曉明教練（理文主教練）與梁冠聰（東方龍獅球）先後在社交媒體撰文，道出香港足球行業的苦況。「香港當運動員折墮，當足球員更加折墮。足球沒有成績，往往是最受人批評的體育項目。」

疫情下，港超再陷停擺，連訓練也未能進行，他指足總主席貝鈞奇也認為政府重開花市，但拒重開球場讓球隊操練有問題，現在業界教練、球員應發聲，「大家想繼續忍定出聲，自己諗。頂你，香港球員真係好恰啲？」指政府無視足球員要對問題。

資深足球評述員何鑑江在社交平台回應施的貼文，指對施之言論有同感：「可惜真係皇帝唔急太監急，對這次因疫症停賽，由足總位競賽主任、班主、教練和球員等做過咩行動去爭取復賽，係冇，連一些健（建）議都冇。果（嗰）位立法局代表更加不知去向。」

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