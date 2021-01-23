位居意甲榜首的AC米蘭，在1月轉會窗簽下第3名新兵，周五從車路士借得23歲英格蘭中堅湯姆利，將會效力至季尾。

AC米蘭在聲明中還指出，球會在季尾還可選擇將其合約買斷，雖然沒有透露詳細金額，但外界指若這宗交易最後成事，轉會費將達3,000萬歐元（約2.8億港元）左右。他將會穿上球會的23號球衣。

AC米蘭上周先從拖連奴外借了26歲法國防中蘇亞利荷美迪，4天前再與自由身的34歲老牌前鋒文迪蘇傑簽約半年。湯姆利今季在車路士難覓上陣機會，淪為中堅的第5人選，在英超只錄得1次後備上陣，而其他賽事加起來也只曾出賽4場，因此早已傳出他1月想離隊。

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