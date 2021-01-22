【名家足路】

【對決場次︰ＡＣ米蘭vs阿特蘭大】

上場同尊嘉兄對決禾夫斯堡主場鬥RB萊比錫，尊嘉兄捧嘅萊比錫，4分鐘就領先1:0，但波嘅嘢就係咁，瞬間形勢就唔同晒，未夠半場，狼堡已經反超前；最後雖然2:2打和，都成功食晒成個下盤，小弟亦暫時喺今個月三次嘅《一燈決》專欄，領先緊尊嘉兄2:1。

有時，睇點開盤都好決定小弟貼乜嘢，好似上場禾夫斯堡，今季主場受讓半/一冇輸過，根本係筍盤，如果只係受讓平/半，咁就真係要諗過。至於今周末場意甲，榜首AC米蘭主場對阿特蘭大，外圍博彩公司初盤有啲嚇咗我一跳，竟然一哥受讓平/半，邊有咁大隻蛤乸隨街跳？之後見阿特蘭大周中只係和咗烏甸尼斯，先變番平手盤。不過，米蘭係一哥又坐鎮聖西路，真係點可能讓唔起對手，呢啲鬼盤，畀小弟一定揀阿特蘭大。

冇錯，阿特蘭大連和兩場，對手仲要都係下游球隊，但呢隊波神經刀就大家都知，好多時都估佢哋唔到，上季歐聯分組賽七分都可以出線，已經係一個奇蹟，最後仲踢到八強先出局。阿特蘭大一向行軍快，以快打慢可能剋到米蘭。至於紅黑軍團，除咗伊巴謙莫域繼續場場顯身價，今仗仲有新加盟嘅文迪蘇傑可能「地標」，但兩老係咪夾冇人可以答到，另外賽前傳好多人可以復出，包括之前話確診武肺嘅左閘迪奧靴南迪斯，原來只係假陽性，呢場應該可以候命，但往往大家越睇好，小弟覺得先有暗湧，加上呢個盤路，先有信心押注喺阿特蘭大身上，又不妨買少少跟一跟。

文：盧卡東尼

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。