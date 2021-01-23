由於澳網賽會無法安排可行的隔離方案，早前被驗出對武漢肺炎病毒呈陽性反應的英國網球手梅禮，被迫退出這項大滿貫賽事。

曾五度打入澳網男單決賽的梅禮，而定上周乘坐包機前赴澳洲參賽，但由於確診武漢肺炎，以致未能成行。這位33歲球手表示自己並無病徵，亦已完成自我隔離，可以恢復練習，但由於賽會未能提供「可行」的隔離方案，所以他無法前赴澳洲出賽。「我們一直都跟澳洲網總保持聯絡，希望有辦法讓我到當地接受『可行的隔離』，但最終未能成事。」早前受到傷患困擾，世界排名已滑落至第123位的梅禮說。「我要感謝曾為事情出力的每一位人士，對於未能出戰澳網，我感到十分沮喪，這是我所喜熱愛的國家與賽事。」

受武漢肺炎疫情影響，本年度澳網將於二月八日揭幕，較往常遲了大約三周，讓各參賽球手能遵循澳洲政府的規定，進行14日隔離檢疫。因應疫情，賽會已提供包機運載參賽者及團隊人員前赴澳洲，各人抵埗後要即時入住指定酒店接受隔離。按照一般安排，球員每日有五小時可以外出進行練習或用餐，不過由於在15班包機當中，有三班機有乘客在抵埗後未能通過武肺病毒檢測，令同機合共超過70名球員，須要一直留在酒店房間進行隔離，不得外出。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！