基利安麥巴比周五梅開二度，並交出一次助攻，協助巴黎聖日耳門（PSG）在法甲聯賽，於主場以4:0大勝蒙彼利埃。這位22歲法國前鋒賽後直言，仍未落實會否跟PSG續約，但相信短期內就會作出決定。

「我們正與球會洽談，尋求一些計劃。我已在這方面籌謀，是一旦動筆簽約，我便會長期留在PSG發展。」麥巴比接受法國傳媒訪問時說。「我在這裏過得很開心，一直都是。球迷與球會都一直幫助我，正因如此，我時常都很感激球會。」

外電報道指，皇家馬德里與利物浦雖然均有意羅致麥巴比，但其身價高達一億歐元，加上接近1,200萬歐元的年薪，要將他從PSG撬走，難度實在甚高。明年就會回復自由身的麥巴比表示，希望考慮清楚前途才決定去向。「我要想清楚自己在未來幾年想做甚麼和到哪裏，而我知道自己很快便要作出決定。」他說。「如果已拿定主意，我就會照實說出來。我不是要拖延時間或者有甚麼盤算，純粹是因為我仍在考慮之中。我不想今年續約之後，明年又嚷着要離隊。要是續約的話，我就會留下來。」

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