近況低迷的利物浦，周日於會在英格蘭足總盃第4圈，作客硬撼宿敵曼聯，領隊高普直言要全力扭轉頹勢。他又強調未有趁轉會窗重開收購中堅，頂替因傷長唞的華基爾雲迪積克與祖高美斯，並不是紅軍身陷低潮的藉口。

利物浦在對上6場賽事，合共只得1勝3和2負，周四以0:1不敵般尼之役，更是他們自17年4月以來，首次在主場錄得英超敗仗，高普承認球隊狀態欠佳，但仍有信心戰勝挑戰。「我們對上五年所做的，像是一個挑戰，而目前面臨的則是另一項挑戰。這個挑戰更艱巨嗎？我不知道，但這是我們的工作。」高普說。「這不是你希望遇上的情況，但現實就是這樣。如果有任何不滿意，就努力去改變它，這是我們的做法。我不知情況會否馬上有好轉，但我可以承諾，我們會不斷嘗試。」

對於有批評指利物浦表現突然大幅走樣，是因為未有趁轉會窗重開，收購一名中堅舒緩傷兵問題，高普直言不會以此為藉口。「沒錯，多一名中堅百分百會帶來幫助，但這會讓我們取得更多入球嗎？我不肯定。這會令我們在特定時刻更穩定嗎？或許會吧，但我們不會想着如果有其他球員，情況就會怎樣。我們從不會在轉會窗談論這些，因為這都會成為藉口，但我們並不需要。」

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