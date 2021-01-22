【名家足路】

明日英超雙紅會大戰於短時間之內再次於英足盃上演！今場賽事輪到近況大勇的曼聯返回奧脫福球場迎戰最近成績有所下滑的利物浦。

曼聯比紅軍多一日的休息時間，備戰今場一場過的淘汰賽，體能方面定必佔優，領隊蘇斯克查亦知道，保羅普巴上仗雙紅會被調到右中場後，在回防方面效率不足，所以周中聯賽對富咸一戰他被調回中場中路位置，大大激活他的進攻能力及球賽的參與度。雖然此子球技了得，但性情難以捉摸，不過他最近向全世界球迷展示出他能夠以個人能力扭轉整個局勢，頻頻取得致勝入球及射入「世界波」，令球隊由和局變成勝局。

周中對富咸一戰，麥湯米尼及前鋒拉舒福特只是後備上陣幾分鐘，相信他們已養精蓄銳迎接今場比賽。中堅域陀連迪路夫今場如果可以上陣的話，將會取替艾歷拜利。前鋒方面今季多了一位世界級的卡雲尼在陣，大大增強紅魔前線火力及調配靈活性。

利物浦最近出現了信心危機。周中主場面對榜下游的般尼竟然輸波，更加一球不入。今場雖然中堅祖爾麥迪比應可上陣，但佐敦軒達臣有微傷在身上陣成疑。最近領隊高普亦有嘗試派出梳頓沙基利、阿歷士張伯倫及奧歷治上陣，但由於久疏戰陣，效果表現都麻麻。另外前線三叉戟竟然出現入球荒，紅軍最近有點行衰運的情況。

曼聯今仗料繼續以穩守突擊踢法面對以攻代守的利物浦，不過由於紅魔鬼今次主場出擊兼有多一日的休息下，加上歐聯出局後專注力將會放在聯賽及足總盃上，相信紅魔最終可以險勝前線死火的紅軍，昂然晉身下圈。

文：丘建威