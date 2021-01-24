近年不少歐洲大球會聘請球隊名宿執教，但教練位置只得一個，不少人仍等待再為母會效力的一日。現時執掌格拉斯哥流浪的謝拉特，以及遠赴中東執教的沙維，未來都被看好回歸執掌利物浦及巴塞隆拿。

謝拉特在16年於洛杉磯銀河掛靴後，雖然曾經短暫回歸利物浦執教青年梯隊，不過他未有打算留在紅軍等待上位機會，反往外闖吸收執教經驗，18年得到蘇超褪色勁旅格拉斯哥流浪的邀請擔任領隊。

雖然執教兩季以來，格流未有任何獎盃落袋，亦令謝拉特備受壓力。不過今季格流的成績大有進步，聯賽24輪不敗之外，更只失七球，大幅拋離少賽兩場的宿敵些路迪20分。雖然謝拉特球員生涯不時被球迷嘲諷未曾捧過聯賽冠軍，但若能領格流捧起升班回歸超聯後的首個蘇超冠軍，總算是威番次，同時亦豐富自己的履歷，為回歸紅軍做好準備。

而另一個類似例子有前巴塞隆拿中場沙維，這位西班牙中場19年於卡塔爾球隊艾薩德掛靴後就隨即成為球隊主帥，並領球隊贏得去年的卡塔爾盃。而由去季開始，已經一直有傳聞指沙維會回歸執教巴塞，但現時巴塞處於內憂外患，美斯去向未明之下，沙維會否接受邀請仍然難料。

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