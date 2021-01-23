勇士前鋒祖蒙特格連（Draymond Green）於球隊周四主場不敵紐約人的常規賽中，因在首兩節吞下兩次技術犯規被逐離場，當中他指責新秀隊友占士韋士文（James Wiseman）時，被球證誤以為他不滿判決。據報聯盟周五決定撤銷這次技犯判決，讓格連上訴得值。

勇士教練卡爾（Steve Kerr）日前已經為事件解釋，稱執法的球證也承認是次判罰為誤判，因此聯盟撤銷這次技犯的決定不是意外。格連在該仗第一節還剩4分02秒時，就因與球證爭論太久，被吹罰首次技犯。第二節餘下1分04秒，他在半場攻勢欲傳球予低位的隊友韋士文單打，但被紐約人前鋒路維（Nerlens Noel）洞察先機，把皮球偷走。格連於回防時就用手指指着韋士文，大聲指責他，希望他做好一點，整個空洞的球場就只有格運的叫喊聲。但在邊線的球證突然鳴笛，以為格連對着自己大吼，吹罰他第二次技術犯規，他因兩次技犯滿被逐離場。

卡爾和隊友史堤芬居里（Stephen Curry）已隨即為格連辯護，但吹罰的球證約翰畢拿（John Butler）認為格連在場時已不只一次於場上大叫，又多次表露出不滿的情緒，故維持判決。不過卡爾透露，賽主球證泰萊（Ben Taylor）上半場時已跟他承認，約翰畢拿（John Butler）吹罰格連的第二次技犯為誤判，但判決至周五才被撤銷。格連今季已多次讚揚韋士文有天份，但已經多次就他未能把天份發揮出來感到失望。

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