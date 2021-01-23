「萬人迷」碧咸同曼聯92班嘅加利尼維利、菲臘尼維利同埋傑斯幾個，除咗私底下老友鬼鬼，佢哋仲係英乙球隊沙福特城嘅班主。不過「菲臘佬」嚟緊就要叫聲碧咸做老細喇，事關碧咸委任佢做自己間美職球會國際邁亞密嘅教練。呢位前英格蘭國腳就講明，請菲臘佬返嚟教波絕對唔關友誼事，係好欣賞佢做嘢態度夠認真。

碧咸有份創辦嘅國際邁亞密，上季正式參戰美職就遇到疫情，雖然攞得最後一個季後賽資格，但隊波一入淘汰圈就出局，球會亦都炒咗教練迪亞高阿朗素。上星期有傳碧咸就想搵菲臘尼維利過嚟教波，但佢嗰時仲係英格蘭女子國家隊嘅領隊，要到夏天女子歐國盃完咗之後先約滿。但菲臘佬今個禮拜就決定提早離任，過嚟邁亞密幫老友手，呢份將係佢第一份教男子職業足球隊嘅工。

雖然兩個本身好friend，但碧咸就話請菲臘佬唔關友誼事：「我15，16歲就識佢喇，我知道佢喺球場上係個點樣嘅球員，我亦都知道私底下佢份人係點，我更加清楚佢做嘢認真同敬業嘅態度。佢同加利兩兄弟，我成個職業生涯都未見過有人好似佢哋咁努力同搏命，有佢嚟到我球會係好事，有人會話「因為係你老友啫」，但係完全唔關事。我哋管理層唔單止請朋友，仲請場外場內最好嘅人，我請佢係因為覺得佢最適合呢份工。」菲臘尼維利都話，碧咸本來就係佢朋友，𠵱家就要叫聲佢老闆喇。

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