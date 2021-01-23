周中皇家馬德里於西班牙盃爆冷，作客不敵第三級別球隊艾高恩奴出局後，教練施丹除了備受壓力外，周五亦確診武漢肺炎。據西班牙傳媒報道，法國中堅華拉尼與皇馬的合約將會於2022年夏天到期，不過考慮到恩師施丹的前途未明，華拉尼亦打算在今季結束後離隊尋求新挑戰。

報道指，施丹與華拉尼有着很好的關係，除了因為兩人一樣來自法國外，其實施丹在華拉尼加盟皇馬一事上亦發揮了很大作用。最近一直有報道指，近期皇馬的戰績不佳，施丹的帥位已經不穩，但球會仍打算讓施丹教完今個球季。因此已經為皇馬贏過18座獎盃的27歲華拉尼將不打算與皇馬續約，認為自己是時候離開皇馬展開新的旅程。雖然華拉尼可以於明年1月起與其他球會進行談判，但皇馬方面並不打算免費放人，因此希望可以用一個好價錢出售華拉尼。

今季隊長沙治奧拉莫斯以及華拉尼仍然是施丹的正選中堅，不過現時皇馬與拉莫斯的續約陷入僵局，後者今季結束後就可以自由身離隊，加上華拉尼同樣打算離隊，將會令到皇馬在後衞上缺少選擇。

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