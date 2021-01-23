球王馬勒當拿死後，圍繞其財產分配的風波繼續發酵，而老馬一眾前女友中最年輕、與他相差29歲的奧莉華（Rocio Oliva），最近便被指控在球王過身後涉嫌使用其信用卡消費。

根據馬勒當拿另一位前女友奧謝達（Veronica Ojeda）的代表律師稱，30歲的奧莉華在老馬死後「狂碌」其信用卡，而且全部消費都非常高額，直至那些信用卡被停用為止。不過，奧莉華也開腔反擊，表示那幾張信用卡全是老馬留給她的，而且否認自己在其死後使用過這些信用卡，一切都是奧謝達一方的謊言。

43歲的奧謝達在2013年已經與老馬分手，但為這位阿根廷球王生了一名孩子。她早前接受電視訪問，曾猛烈抨擊3年前與老馬分手的奧莉華：「分手後，我還給馬勒當拿300萬美元，與奧莉華剛好相反，她分手後繼續使用馬勒當拿的錢財。」而奧莉華及後也反嘲對方這次受訪的言論：「其實根本就不是她手上有300萬美元，然後將現金給回馬勒當拿，她只是簡單簽署了一份文件，說她不會再使用馬勒當拿任何賬戶內的錢而已。」

不過，上個月舉辦馬勒當拿的喪禮時，奧莉華被其他家人禁止出席。據說老馬生前還曾要求國際刑警拘捕奧莉華，理由是她涉嫌偷走他的手錶和珠寶。

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