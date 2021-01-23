繼周三在塞爾特人身上攻入42分後，艾比迪（Joel Embiid）周五又取得38分及11個籃板球，率領76人在主場以122:110擊敗綠軍，雙殺對手。

「我們有一班出色的球員，而且仍在磨合當中，實力只會越來越強。」艾比迪說。

在上季季後賽東岸首圈，遭綠軍直落4場掃走的76人，雖然日前已成功擊敗對方一雪前恥，但今仗打來仍然相當有「火氣」，除了艾比迪光芒四射外，T夏理士（Tobias Harris）亦有23分及8個籃板球。這位前鋒全場上陣41分鐘12投10中，包括在三分線外3投全中，手感火熱。因為感染武漢肺炎而休戰7場的薛夫居里（Seth Curry）已重返戰陣，並與賓西蒙斯（Ben Simmons）各得15分。

對於艾比迪成功統治內線，在對綠軍兩仗合共攻入80分，「賓仔」亦對拍當讚不絕口。他說：「艾比迪終於發現身邊的隊友，可以令他變得更強。他在場上多了開口提場，越來越有領袖的風範。」

塞爾特人方面，J布朗（Jaylen Brown）在塔圖（Jayson Tatum）繼續缺陣下，取得全場最高的42分及摘下9個籃板球，史馬特（Marcus Smart）與K獲加（Kamba Walker）亦分別有20分及19分進賬，但仍無法阻止球隊連輸3場。綠軍教練史堤芬斯（Brad Stevens）直言不滿球隊的表現。「我對第4節有幾次攻勢的表現感到失望，我們須要更加注重細節，打得更乾淨俐落。當對手全神貫注出戰，我們也必須交出完美的表現。」

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