欖球是碰撞激烈的球類運動，身為全職運動員7年之久的華蓮絲身上亦傷痕累累，要數最困擾她的是左肩的傷患，多次甩骱，更於2018年接受手術。武漢肺炎令本地體壇停擺，華蓮絲當場感到極為無奈，「雖然係長期傷患，好難會完全好番，但休息咁耐我覺得回復得好好，可能係近年最佳水平，我好少會真係停咁耐時間養傷，甚至好多欖球員都係帶住輕傷比賽。」她只好安慰自己能於今次「休賽期」休養。

然而現實殘酷，2020/21女子欖球超級聯賽已推遲至11月7日開始，至12月初香港欖球總會宣佈因應疫情暫停所有旗下賽事，至今仍未有再開之日，華蓮絲認為直至農曆新年前都不會重開。新賽季僅進行四輪賽事便暫停，除了無球可打令華蓮絲沮喪外，更因為她效力的猛虎至今四場全勝，狀態大勇，有望繼2018/19賽季後再次封后。另外，世界盃外圍賽由2021年11月延期至2022年8月，及亞洲欖球錦標賽未知能否如期於本年五月舉行，香港隊的賽事同樣陰霾滿佈。

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