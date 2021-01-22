南華在16/17球季後突然選擇自降，無論對南華球迷及球市來說都是沉重打擊，而隨着南華會重建工程幾近完成，前總監梁守志期待百年老號可在不久的將來名正言順再返港超。

南華在本地球壇有百年歷史，兩度護級失敗也獲足總出手挽留，沒料到南華最高領導層最終以培育球員為由選擇自降。南華自降後，協助南華與球員商討解約問題的梁守志解釋：「自降有好多因素，體育會資源有限，冇得將資源全集晒喺足球，因為仲有籃球部、游泳部等，單靠體育會好難無止境支持。南華退出對本地球市當然有好大影響，東方同南華係少數有基本球迷嘅球會，東方就算喺丙組都有球迷入場支持，南華都一樣，自降甲組後每場都有相當球迷，地位喺本地球壇係無辦法取代。」

南華兩度降班也獲挽留，又可自降，難免被被球迷嘲笑，而隨南華體育會重建幾近完成，足球場已改鋪仿真草，梁守志坦言很希望南華不久將來返回港超，如升班，必須用成績升上港超。「盧潤森主席講明唔畀人自出自入，唔鍾意就落甲組，鍾意就上超聯，所以要用成績爭取上港超聯，咁先名正言順。」梁守志說。

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