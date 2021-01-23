英國《每日郵報》透露，縱使前鋒穆罕默德沙拿早前爆出轉會傳聞，但利物浦仍屬意先與中堅華基爾雲迪積克（VVD）談判新合約，才再處理沙拿的問題。

沙拿與雲迪積克目前的合約，同樣在2023年到期，但相比下，沙拿早前與皇家馬德里及巴塞隆拿扯上關係，理應利物浦應更着緊他的情況，但結果相反，紅軍寧願先與養傷中的VVD傾續約，才再與沙拿談判。

報道還指沙拿一直在等待利物浦開出的新合約，收到後才會考慮是否動筆或者尋求其他去向，但當知道紅軍先與VVD談判的話，可能會有感自己不受尊重，與這位中堅隊友的地位有別。

沙拿今季表現仍相當出色，目前在英超轟入13球，除了是隊內首席射手，也繼續在英超射手榜領銜。不過，利物浦今季缺少因膝部重創做手術長唞的VVD，後防不穩，也導致成績倒退，目前在英超已跌落第4位，落後榜首的曼聯6分。

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