【本報訊】港超停擺近兩個月，政府重開球場辦花市，觸動疫情以來同樣深受打擊的體育界從業員的神經，日前由前足球先生丘建威及鄭兆聰，與足球評述員陳祉俊及陳葦如主持的網台「足球先生直播室」，以「點解踢波no way，年宵就 ok？」為題，用體育及職業足球角度探討問題，主持更直指政府明顯漠視體育界，對業界造成嚴重打擊。

有營運足球學校的丘建威指疫情以來很配合相關防疫措施，上一波疫情緩和時，政府準備重開不同處所，惟不包括球場，讀小學的兒子問為何球場不可重開，自己答不到，如兒子再問今次為何不可開球場，同樣不知應怎回答。他又以球賽比喻政府現行抗疫措施是「邊踢邊諗」：「現在像領隊同教練賽前開完會，結論是照踢住先，再看實際情況，見有問題再想方法執生。」

前冠忠南區教練鄭兆聰指世界各地聯賽在嚴格措施下進行，沒證據顯示有問題，亦未聽聞有球員在訓練及比賽中受感染：「職業足球及運動員不能長時間沒有操練及比賽，正路是先設法回復正常操練而不是呆等疫情到零，（全職運動員）不可能這樣運作。」主持最後指，花市當然重要，但體育從業員也要生存，職業聯賽不可能長時間停擺，港超隊4月要應付亞冠及亞協盃，如仍未復賽未必有足夠狀態應戰。