前港會青年軍夏理士周四在美職聯（MLS）選秀會，以選秀第2名身份加盟由前荷蘭、曼聯名將史譚執教的FC辛辛那提，展開職業球員生涯。

現年20歲的夏理士在英國出生，5歲接觸足球，10歲隨曾效力錫周三的父親移居香港，就讀西島中學（West Island School），加入港會青年軍，14歲於一場亞太區青年賽因有優異表現而獲澳職聯球會威靈頓鳳凰看中，並向他發出獎學金邀請他加入鳳凰青年學院。據威寧頓鳳凰官方網站指，夏理士曾代表球會出戰2016至2018年的港會七人足球賽，並展示出極強盤扭能力。

夏理士其後離開威寧頓鳳凰到美國的Wake Forest大學升學，今年獲上季美職聯包尾的FC辛辛那提在選秀會選中，而夏理士加盟辛辛那提後表示急不及待到球會為新球季準備。威寧頓鳳凰青年學院總監譚普獲悉夏理士躋身美職加，相信擁有良好突破力及心理質素的翼鋒可在辛辛那提取得上陣時間。

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