繼上周英超雙紅會後，今個星期再有英足盃雙紅會，這場第4圈賽事，由曼聯主場對利物浦；蘋果星級名家丘建威上周貼中雙方半場和，今次再度交鋒，丘仔看好曼聯坐和望贏。

丘仔覺得兩軍近期表現，紅魔鬼的確比較紅軍出色；加上他們比紅軍多一日的休息時間備戰，今場一場過的淘汰賽，體能是勝負決定性關鍵。而且利物浦最近出現了信心危機；周中面對榜下游的般尼竟然在主場輸波，更加一球不入；前線三叉戟竟然出現入球荒，丘仔相信紅魔最終可以險勝前線「死火」的紅軍，昂然晉身下一圈賽事，平手盤宜取主隊。

鄭兆聰今周回師西甲聯賽，排名第6的皇家蘇斯達，主場鬥第8位的貝迪斯；聰仔覺得客軍進攻主力簡拿利斯復出後，進攻有明顯改善，皇蘇周中在西盃順利晉級後，現在可專注於聯賽爭取成績，並且依據一貫主攻踢法爭勝，兩隊不會太過守勢，入球「大」可捧。

今周英格蘭以足總盃第四圈賽事為主，不過亦有英超及英冠補賽，譚拔士選擇周日英冠，支持重拾狀態的雷丁，可以作客擊敗普雷斯頓。譚拔士覺得，雷丁近期回升至第5位，前鋒魯卡斯祖奧應該是英冠今季最佳球員，17場入14球，近期傷癒復出2仗入3球。另外中場史域治周中復出即助球隊3:0大勝高雲地利，近4場錄得3勝1和，明日乘勝對主場威力平平的普雷斯頓，有力再下一城。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

鄭兆聰 星期六43皇家蘇斯達大[2.5](1.8）

譚拔士 星期日雷丁(平)（球賽編號及賠率待定）

丘建威 星期日31曼聯(平)(1.85)

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