周六澳職兩場賽事，頭場西部聯主場迎戰珀斯光輝。上半場主隊先靠中場域陀辛捷士先開紀錄，不過兩隊於下半場大演入球騷，並且於28分鐘內貢獻8個入球，最終西部聯仍然險勝5:4取得聯賽首場勝仗。至於落敗的珀斯光輝，繼上場以5:3戰勝阿德萊德聯，這一場雖然以4:5落敗，但仍為球迷貢獻一場入球大戰。

西部聯今場開賽10分鐘就先開紀錄，由新加盟的域陀辛捷士在禁區內撞射得手，半場領先1:0。下半場兩隊就展開入球騷，先有56分鐘珀斯光輝就由卡路阿利文圖射入扳平一球，2分鐘後再有科拿路利後腳射入反超前的一球。不過西部聯極速作出反擊，憑着後備上陣後衞派利亞斯於60及64分鐘的入球，再次反超前3:2。雖然珀斯光輝於69分鐘及78分鐘時兩度追成平手，但84分鐘魯斯迪卡的入球，助西部聯以5:4珀斯光輝全取三分。

較後時間上演的另一場，阿德萊德聯主場迎戰墨爾本勝利。勝利開賽早段有基斯泰迪的頭槌頂中柱，隨後阿德萊德聯掌握場上的優勢，可惜埋門質素欠奉，導致兩隊半場踢成0:0。直至下半場53分鐘，阿德萊德聯的16歲小將穆罕默德托尼接應隊友直線，壓入禁區內射入助球隊打破僵局。落後的勝利未有製造太多入球良機，最終阿德萊德聯靠小將托尼的入球，以1:0小勝墨爾本勝利，取得今季澳職第二場勝仗。

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