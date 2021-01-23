英超的狼隊周五在英格蘭足總盃第4圈，作客以1:0險勝第6級聯賽球隊佐利，並將於16強面對阿仙奴及修咸頓的勝方。

開賽後12分鐘，狼隊就憑着葡萄牙中場域天拿在離門30碼外射入「世界波」，領先1:0。近況低迷的狼隊，雖然佔得76%控球時間，但全場就只得1次命中目標的射門，反觀佐利則有5次，狼隊領隊紐奴亦承認今仗贏得相當驚險。

「我們留意到場地的狀況並不理想，他們（佐利）是一支低組別球隊，但非常有組織。魯迪（狼隊門將）完成了任務，大家都知道他的實力。他協助球隊在比賽中勝出，足總盃的我們的意義很重大。」紐奴說。「我們在迫搶與反擊方面都要做得更好，我們今仗其實落於下風，在實說，這不是一場高質素的球賽，相信沒多少人會記起它。」事實上，馬會足智彩賠率亦顯示佐利賽前一直落飛，主客和賠率的「主勝」賠率由29倍跌至最終只得16.5倍，而在狼隊讓兩球的情況下，該隊更成功開出2.5倍「讓球主勝」。

修咸頓周六就會在主場迎戰阿仙奴，勝方將會與狼隊爭入英足盃8強。

另一方面，佐利所屬的英格蘭全國足球聯賽，在周五較早時間宣佈因為財政問題休戰兩周。該隊雖然在英足盃第4圈出局，但仍可得到大約12萬鎊獎金，外加電視轉播權分成，總算可以解決燃眉之急。

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