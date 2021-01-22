英足盃第四圈迎來英超內訌，由阿仙奴作客修咸頓。兵工廠近期看似回勇，但對手不是英超下游分子，就是近況極低迷的球隊；修咸頓今季具備黑馬本色，屢獻佳作。包括聯賽在內，2隊未來4天內2次交鋒，兩仗都主場的修咸頓肯定有甜頭，今戰受讓平/半必取下盤。

文：盧卡東尼

阿仙奴自上月聖誕期大勝車路士3:1，擺脫了聯賽七仗不勝的低潮後全面復蘇，對上5輪聯賽4勝1和搶得13分，在英足盃第三圈也淘汰了紐卡素晉級。不過，這場上一圈的英足盃，兵工廠並不是如此順利過關，要踢至加時才以2:0獲勝，讓一球/球半的上盤泡湯。另外，要注意是阿仙奴這幾仗在聯賽擊敗的對手，除雙殺的紐卡素外、西布朗及白禮頓也是處護級區的球隊，之前被他們大勝的宿敵車路士成績也完全滑落，因此今戰作客在聯賽榜打入前10的修咸頓，未必容易應付。

艾格斯克服武肺

修咸頓因英足盃第三圈的對手梳士貝利早前爆發武漢肺炎疫症，令賽事無法在原定日期舉行，結果延至今周三才進行。超班的「聖人」贏得輕鬆，在半力出擊下主場2:0輕取這支「甲組仔」，今場再鬥阿仙奴，也就是說連續一周內都可專心在盃賽上。兩隊踢完今仗後，下周中又在英超交鋒，並且是他們今季的第三次對壘；兩隊英超首循環對碰發生在上個月，當時兵工廠在主場與聖人1:1言和，而未來4天2場對決，都是修咸頓在聖瑪莉球場迎戰對手，省去舟車勞頓之苦，體能上一定有點優勢。

修咸頓今戰還可能有射手丹尼艾格斯復出擔正，得到領隊哈辛赫圖證實，此子已從武肺病毒中康復，也完成隔離令重返訓練場，可重新候命。考慮到今戰對手是阿仙奴，相信只要艾格斯無大礙，哈辛赫圖一定會委任他踢正選，周中休戰的禾確特也很大機會是留力，以最強體能倒戈兵工廠。縱使他們仍有維斯達加特、迪贊尼普及列特文養傷，左閘賴恩貝特蘭也停賽，但整體實力仍平均，而且這支實而不華的球隊，一向不是靠個人來支撐球隊，重視整體戰下，以上傷停並未對他們造成太大影響。

奧巴患得患失難靠

阿仙奴兵源必充足過修咸頓，但他們也不是每位主力都狀態一流，當中周一聯賽對紐卡素梅開二度的奧巴美揚，今季表現仍患得患失，不宜過份信賴。另外，採取輪換的兵工廠，今場防線有機會用上久疏戰陣的哥林張伯斯，與來到後仍未完全融入英式足球的加比爾馬加希斯合作，很可能呈現漏洞。

修咸頓早前在聯賽擊敗過勁旅利物浦，足證有能耐令強隊遭殃，雖然只是受讓平/半不多，但不看好兵工廠輕鬆晉級，和局較抵博，穩陣就取下盤。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。