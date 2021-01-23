港超聯球冠軍傑志今午透露已獲亞洲足協通知，確認出戰今屆亞冠盃分組賽的比賽資格，而傑志亦是唯一出戰這項亞洲最高級別球會賽事的香港代表。

雖然早前有傳重返亞冠盃賽場的香港將有1.5個席位，但亞洲足協確定今屆分組賽擴展至40隊角逐的亞冠盃，香港只得一個分組賽席位，而東方龍獅及理文戰亞協盃，前者直接晉身分組賽，而理文要透過附加賽爭分組資格。

亞洲足協下周三為亞冠盃及亞協盃分組賽進行抽籤，而據國內儎媒報導，傑志在抽籤被列為第三檔次球會，同屬次檔次有柔佛DT（馬來西亞）、淡濱尼流浪（新加坡）、越南電訊（越南）及塞列斯（菲律賓）等。

傑志為應付重返亞冠盃賽場，早前羅致前西班牙小國腳中場巴爾拿及有「黑山伊巴」之稱的前鋒丹恩奴域，但受疫情影響，今屆賽事有很大機會改踢賽會制，球迷未必可以現場為傑志打氣。亞冠盃及亞協盃分組賽暫定4月進行。

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