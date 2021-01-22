自從月初於英聯盃0:2不敵曼城之後，曼聯就於各項賽事保持4場不敗，最重要的是這4場賽事紅魔只失1球，可見球隊的防守力得到大大提升。據英國傳媒每日郵報指，曼聯近期防守表現之所以有改善，原來與月初被提拔上一隊教練的前紅魔中場費查有關，球員時代出任防守中場的費查更令到保羅普巴的防守數據有極大進步。

季初一度因為表現不佳而失去正選席位的普巴，最近狀態全面回勇，此前面對般尼以及富咸也取得入球，協助紅魔全取三分保住榜首優勢。報道指，費查被提拔上一隊教練支援領隊蘇斯克查後，前者非常受紅魔眾將歡迎，就連普巴亦熱衷與費查合作，至於費查就改善了普巴在防守上的一些問題，而且得出一個不錯的結果。

自從費查於今月4日擔任一線隊教練後，球隊一共進行了5場賽事，據每日郵報統計出的數據，5位紅魔中場普巴、般奴費南迪斯、費特洛迪古斯、尼曼查馬迪以及麥湯米尼當中，普巴的傳球以及攔截次數也是5人當中最高，其中攔截多達6次。就連搶斷次數普巴也有7次，只是僅次於費特的8次，可見自從費查回歸以來，普巴的防守能力得到顯著的提升。

近5場曼聯中場數據

保羅普巴

上陣時間：270分鐘

傳球次數：203次

搶回球權：26次

搶斷：7次

攔截：6次

般奴費南迪斯

上陣時間：267分鐘

傳球次數：165次

搶回球權：12次

搶斷：2次

攔截：4次

費特洛迪古斯

上陣時間：180分鐘

傳球次數：109次

搶回球權：17次

搶斷：8次

攔截：6次

尼曼查馬迪

上陣時間：91分鐘

傳球次數：70次

搶回球權12次

搶斷：1次

攔截：2次

麥湯米尼

上陣時間：96分鐘

傳球次數：40次

搶回球權：7次

搶斷：5次

攔截：0次

資料來源：每日郵報

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