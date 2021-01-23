延期一年的東京奧運，定於今年7月23日開幕，今天距離尚有半年時間。然而近期對於奧運能否如期舉行的質疑聲音越傳越烈，在上周五更有英媒報道指日方主辦單位已經打定輸數，尋求待2032年才再舉辦，隨後被日本奧委會方面否認。在距離奧運開幕半年的日子，國際奧委會（IOC）會長巴赫，在周六透過視像，傳達再次強調東京奧運會如計劃上演的訊息。

巴赫在片中沒有提及英國《泰晤士報》有關東奧將不會在今年舉行及取消的報道，只強調賽事會在今年7月23日至8月8日如期舉行：「距離奧運會尚有半年時間，整個奧運籌備活動一直在進行中，非常期待在7月23日當天上演的開幕禮。很高興我有機會向全球206個國家奧委會發言，他們都正為東京奧運全情投入，期待在日本政府全力支持下的這一屆奧運會。」

「昨天我們與所有IOC委員作出諮詢，所有人都決心要實現東京奧運如期舉行，大家都正在付上全力，大前提是要讓所有參與者都在安全的情況下，投入賽事。」

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