網隊周五在收起了杜蘭特（Kevin Durant）的情況下，作客以113:125不敵騎士，於K艾榮（Kyrie Irving）復出後錄得二連敗。

網隊周三與騎士激戰至兩次加時後，以135:147敗陣，全場上陣50分鐘的杜蘭特，在周五之戰獲安排休息，以免觸傷阿基里斯腱舊患。在這位明星前鋒缺陣下，K艾榮今仗為網隊貢獻了38分及5次助攻，「三巨頭」的另一成員夏登，則有19分、11次助攻及5個籃板球。可惜的是，網隊除了他倆之外，就只有得到11分的卡巴洛（Timothe Luwawu-Cabarrot）得分上雙。

騎士方面，上場攻入42分的薩斯頓（Collin Sexton），今仗亦有25分及9次助攻，杜蒙特（Andre Drummond）有19分及16個籃板球，倒戈的J阿倫（Jarrett Allen）有19分，拉利蘭斯（Larry Nance Jr.）也有15分及10個籃球隊。值得留意的是，騎士今仗的籃板球數目，以50:29大幅拋離網隊，成為勝負關鍵。

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