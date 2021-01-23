疫情肆虐，英媒日前指日本政府已內部認定今夏的東京奧運將無法進行，雖然日方已隨即澄清有關報道，但東奧前景依然令外界擔憂。日本共同社周六引述日本政府人士消息稱，政府正考慮以無觀眾形式舉辦東奧和殘奧會，以保障運動員及職員安全。而今年三月展開的奧運聖火傳遞，也有機會要在沒有觀眾的形式下進行。

共同社引述多位政府相關人士消息指，政府正致力避免取消或再次押後東京奧運，以減輕對首相菅義偉政府的負面影響。據報日政府考慮東奧向着「無觀眾」、「無上限」和「50%」這三個方案發展，有指多位政府高官皆認同疫情「難以在夏天前平息」。首相菅義偉周五在參院全體會議的代表質詢中，也被問及東京奧運以閉門形式舉辦的可能性，他回應：「在與IOC（國際奧委會）及各單項比賽團體洽談的同時，我們現正討論防疫政策的具體內容。」

日本政府自去年9月19日起，把職業體育賽事等大型活動的入場人數放寬至可容納人數的50%，惟隨著本月疫情變得嚴峻，政府再頒佈緊急事態宣言，重新限制部份地區的活動入場人數上限為5,000人，並需在容納人數的50%以下。若疫情未見改善，相關限制未能於今夏放寬，東奧就很大機會要採取閉門形式作賽，預計當局將損失約900億日圓的門票收入。考慮到已購買門票的觀眾，當局仍在討論把接種疫苗定為入場條件之一。IOC主席巴赫日前接受共同社訪問時稱， 會把公眾安全放在首位，但他未否認空場或限制觀眾人數的可能性。政府將與IOC、東京奧委會和東京都繼續密切溝通，確定最終的舉辦方針。

奧運聖火將於今年3月25日在福島縣沿岸地區的足球設施「J-VILLAGE」開始傳遞，在121天內傳遍日本全國47個都道府縣859個城市，每個傳遞點都能夠讓公眾觀看。但疫情影響下，據報東京奧委會周五考慮，若各州份仍在實施緊急事態宣言，聖火將避免在公共路線進行傳遞。奧委會上月已表示，1萬位火炬手之間會在傳遞過程保持社交距離，但當局考慮當中有名人參與聖火傳遞，將吸引市民圍觀，難以保持到社交距離。奧委會已通當地負責聖火傳遞的組織機構，聖火抵達的儀式也可能要閉門進行。

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