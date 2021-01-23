2019年夏天開始執教中超球隊大連人的西班牙名帥賓尼迪斯，周六在個人網站上宣佈，由於武漢肺炎疫情的影響，自己擔心家人的安全，因此決定不再回到中國，同時自己不會繼續執教大連人。連同賓尼迪斯在內，新一季中超尚未開始，已經有上海上港的佩雷拉及北京國安的真尼斯奧這幾名外籍名帥不再擔任球隊教練，而且就連廣州恒大教練簡拿華路的前途同樣未明朗。

上季只帶領大連人取得第12名的「肥賓」，自從11月中超球季結束後就回到英國與家人在一起，雖然新一季的中超預計會在三月份開始，此前更有指大連人希望與肥賓續約，不過肥賓擔心回到中國後，會因為疫情關係與家人長期分隔兩地。因此這位60歲的前利物浦領隊決定優先考慮自己的家人而留在英國，並且選擇不再繼續擔任大連人教練。

肥賓在自己的個人網站上發表一封告別信：「很不幸，如同去年發生的事情一年，武漢肺炎病毒改變了我們的生活及計劃。很遺憾，從今天起，我和我的教練團隊不會繼續在大連人中執教。疫情依然繼續，在作出這個決定之前，我認為家庭才是我的優先考慮。在這種情況下，我很遺憾只能夠說再見，但與此同時，我認為大連人球會的未來是一片光明。」

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