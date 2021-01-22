短暫的東方王朝結束，梁守志帶同李健和、鄭兆聰及譚拔士等主力投南華，98/99球季，南華高層為求突破毅然決定物色外籍教練領軍，最終聘請巴西教練米路，當年因米路引入的高尼路、阿拉烏蘇及仙奴等外援取得成功，帶起了本地球會聘用森巴兵為主流外援的潮流。

梁守志離開東方重返南華任總監，助足主洪祖杭領軍，他透露林建岳亦重返南華任副足主，高層為使球隊有新鮮感，故決定聘外籍教練：「搵米路其實有啲機緣巧合；該經紀原本只睇甲組賽事，同佢傾開想搵外國教練，原本唔介紹球員同教練，但佢就大力推薦米路嚟香港，相信佢可帶領南華交到成績。」

當年隨米路來港加盟的外援，分別有巴西中堅高尼路及中場阿拉烏蘇，與委內瑞拉國腳前鋒奧尼拉斯；前者可說是歷來最佳外援中堅，阿拉烏蘇則是實而不華的防中，而奧尼拉斯有秀麗腳法及速度，甫來港已令球圈及球迷對南美兵留下好印象。

梁說：「米路完全唔識英文，球隊要請葡文繙譯，但效果唔理想，同球員溝通出咗問題，好在有識葡語嘅鄭兆聰，球會就搵佢幫米路，解決咗初初嘅溝通問題。米路本身好勤力，又主動學英文，一年後就可以用英文表達。」米路之後物色列卡度及仙奴，當中後者效力南華的兩季也獲好評，開本地球會聘用巴西外援的潮流，個別如高尼路、基奧雲尼、艾里奧及羅拔圖等更成為真港腳，代表香港出戰國際賽。

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