周日英足盃第四圈再次上演雙紅會，這次曼聯將回歸主場迎戰利物浦。近期紅魔狀態大勇，周中又2:1反勝富咸，領隊蘇斯克查表示周中未有上陣的後衞域陀連迪路夫，有望趕及這場雙紅會賽事，同樣透露今場會進行輪換。

相隔一周，曼聯又再於英足盃遇上利物浦，兩隊剛於晏菲路踢出一場0:0的和局。此前蘇B帶領紅魔與紅軍交手4次，只曾於上季作客0:2不敵利物浦，其他三場皆保不敗。當被問到這一次對陣紅軍有何準備時，蘇B表示：「我們肯定會輪換，但當然會派出一支合適的球隊，令我覺得可以贏出這場比賽。我知道這場賽事會很困難，而我一直不擅長抽籤這一回事。」

上輪作客利物浦時踢足90分鐘的後衞域陀連迪路夫，周中鬥富咸一仗又因傷缺陣，但蘇B表示這位瑞典後衞已經準備好回歸：「域陀（連迪路夫）周末會很好，我覺得周中作客富咸一仗讓他回歸太快，所以我派上艾歷拜利，令到連迪路夫可以多出4天作休息，不過此前他已經有參與訓練，所以周末一仗可以候命。」

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