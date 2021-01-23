衞冕的阿仙奴上周六英格蘭足總盃第四圈作客修咸頓，主力射手奧巴美揚以個人原因缺陣下，在上半場因中堅加比爾馬加希斯的烏龍球先落後；雖然下半場積極搶攻，但始終未能攻破「聖人」的大門，阿仙奴最終以0:1不敵對手出局，衞冕夢碎。

今仗正選陣容中，阿仙奴隊長奧巴美揚不論正選及後備均未見蹤影，領隊阿迪達賽前受訪時表示這位31歲前鋒以私人理由缺席，另一前鋒拿卡錫迪則先列後備，今季不受重用的尼高拉斯比比得到正選機會。作客今季表現突出的修咸頓，兵工廠上半場一直受壓，更於24分鐘先落後，其時修頓右閘獲加彼德斯傳中，前柱的中堅加比爾馬加希斯加一腳改變方向，皮球於門將賓特尼奴的腋下漏入網窩，球隊亦因此記烏龍球半場落後。

易邊再戰，修咸頓有機會拉開比數，可惜復出的前鋒丹尼艾格斯單刀射門中柱。其後阿迪達即作調動，換入湯馬士柏迪及布卡約沙卡加強攻力，尾段更有拿卡錫迪落場，可惜強攻之下始終未能扳平，最終以0:1不敵修咸頓，提早出局，未能增添球隊的英足盃冠軍至15個。

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